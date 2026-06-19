Марцинкив сделал новое острое заявление об идеологии ЛГБТ и чайлдфри

ЛГБТ-движение и "чайлдфри" - это идеологии, которые вредят Украине.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Отвечая на вопрос журналиста, почему он относит ЛГБТ-движение к "человеконенавистническим идеологиям" наряду с фашизмом и путинизмом, Марцинкив обратил внимание не на ненависть, а на демографию.
По его мнению, главная угроза для Украины - это депопуляция. Число рожденных детей резко упало как в прифронтовых, так и в тыловых общинах. Поэтому государство, по словам мэра, должно делать все, чтобы стимулировать рождаемость.
"Я считаю, что сегодня, наоборот, государство должно популяризировать семейные ценности, семью, рождение детей", - заявил он.
Марцинкив подчеркнул, что критикует не конкретных людей, а идеологию.
"Мы не говорим о конкретной группе людей. Мы говорим об идеологии, когда подменяются понятия семьи и когда это не приводит к рождению детей и к уменьшению депопуляции", - пояснил он.
Мэр также добавил, что в Ивано-Франковске еще с 2023 года действует программа выплат за рождение детей - до того, как государство ввело аналогичную с выплатой 50 тысяч гривен.
Отдельно мэр затронул тему "чайлдфри" - движения людей, сознательно отказывающихся от детей.
На вопрос, является ли это личным выбором каждого, Марцинкив ответил, что в условиях военного положения такие идеологии стоит «меньше популяризировать».
"Ведь речь идет о выживании нашего государства. Стоит вопрос, выживем ли мы как государство. Чтобы депопуляция не дошла до критической черты", - сказал он.
На вопрос, угрожают ли ЛГБТ-акции и открытие общественных центров демографии страны в глобальном масштабе, Марцинкив ответил осторожно.
"Это элемент, который, мне кажется, мог бы в период военного положения меньше популяризироваться", - отметил он.
При этом мэр подчеркнул: он не выступает против конкретных людей, но считает, что подобные идеологии вредят украинской нации именно сейчас - во время войны.
Между тем в Европе дискуссия вокруг прав ЛГБТ развивается в противоположном направлении.
Варшава официально признала первый в истории Польши однополый брак, заключенный за рубежом, выполнив решение суда ЕС.
Впрочем, польское законодательство при этом до сих пор не предусматривает регистрации таких браков внутри страны.
Напомним, Папа Римский Лев XIV также заявил об изменении акцентов Католической церкви в вопросах ЛГБТ. Понтифик подчеркнул, что единство церкви не должно сводиться к спорам вокруг сексуальной этики.