Марцінків зробив нову гостру заяву про ідеологію ЛГБТ та чайлдфрі

Депопуляція як головний аргумент

Відповідаючи на запитання журналіста, чому він зараховує ЛГБТ-рух до "людиноненависницьких ідеологій" поряд із фашизмом і путінізмом, Марцінків звернув увагу не на ненависть, а на демографію.

На його думку, головна загроза для України - це депопуляція. Кількість народжених дітей різко впала і в прифронтових, і в тилових громадах. Тому держава, за словами мера, має робити все, щоб стимулювати народжуваність.

"Я вважаю, що сьогодні, навпаки, держава повинна популяризувати сімейні цінності, сім'ю, народження дітей", - заявив він.

Марцінків підкреслив, що критикує не конкретних людей, а ідеологію.

"Ми не говоримо про конкретну групу людей. Ми говоримо про ідеологію, коли підміняються поняття сім'ї і коли це не призводить до народження дітей і до зменшення депопуляції", - пояснив він.

Мер також додав, що у Франківську ще з 2023 року діє програма виплат за народження дітей - до того, як держава запровадила аналогічну з виплатою 50 тисяч гривень.

Чайлдфрі - загроза виживанню нації?

Окремо мер торкнувся теми чайлдфрі - руху людей, які свідомо відмовляються від дітей.

На запитання, чи є це особистим вибором кожного, Марцінків відповів, що в умовах воєнного стану такі ідеології варто "менше популяризувати".

"Бо це виживання нашої держави. Стоїть питання, чи ми виживемо як держава. Щоб депопуляція не дійшла до критичної межі", - сказав він.

Позиція мера щодо публічних акцій

На запитання, чи загрожують ЛГБТ-акції та відкриття громадських центрів демографії країни в глобальному масштабі, Марцінків відповів обережно.

"Це елемент, який, мені здається, міг би в часи воєнного стану менше популяризуватися", - зазначив він.

При цьому мер наголосив: він не виступає проти конкретних людей, але вважає, що подібні ідеології шкодять українській нації саме зараз - під час війни.