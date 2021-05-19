Чаус записав чергове відеозвернення і готовий надати матеріали про своїх "викрадачів"

За словами Чауса, він готовий з'явитися в Україні і зі своїми адвокатами "дати відповіді на всі питання".

"Упевнений ..., що люди причетні до мого викрадення в 2016 році боятися мого повернення і зроблять все, щоб я замовк. А знаючи їх можливості, в тому числі і фінансові, я переживаю за своє життя і життя моїх рідних. Тому я прийняв рішення передати моїм друзям свої рукописні записи і зібрані мною за ці роки матеріали щодо цих осіб для подальшого його опублікування ", - заявив Чаус.

Він звернувся до правоохоронних органів з проханням "поставитися з усією відповідальністю до даного матеріалу, незважаючи на посаду, статус і прізвище осіб зазначених в ньому".