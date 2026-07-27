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ChatGPT знает, как создать биологическое оружие? Эксперты ответили

18:18 27.07.2026 Пн
2 мин
ШИ охотно предоставлял пользователям вредные советы
aimg Ольга Завада
ChatGPT давал советы по созданию яда (фото: Pexels)

Пользователи проверяли ChatGPT на запросы о ядах и биооружии. Тестирование показало, что в отдельных случаях чат-бот давал слишком детализированные ответы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Реальные запросы вместо тестов: оценка экспертов

По данным компании OpenAI, выявленные запросы оказались реальными попытками злоумышленников получить вредоносную информацию, а не внутренними тестами системы на уязвимости. Большая часть из них касалась изготовления именно ядовитых веществ.

После обнаружения такую переписку передали ученым и специалистам по биологическому терроризму.

После тщательного анализа исследователи констатировали:

  • отдельные ответы чат-бота были чрезвычайно точными;
  • информация излагалась в доступной форме на базовом уровне понимания;
  • сервис подавал инструкции в терпеливой и рассудительной форме.

Всех пользователей, которые посылали подобные опасные запросы, полностью заблокировали.

Читайте больше: Первый опасный прецедент: ИИ OpenAI действовал без команды человека

Реакция разработчиков и новые риски безопасности

Представители компании OpenAI заявили, что их алгоритмы разработаны для отклонения вредоносных запросов, а каждая новая версия проходит многоуровневую оценку безопасности.

В компании подчеркнули, что разработчики способны оперативно обнаруживать угрозы, а в случае реальной опасности данные нарушителей сразу передаются правоохранителям.

Эксперты предостерегают: быстрое развитие технологий и появление нецензурированных моделей создают дополнительные риски. Злоумышленники могут использовать специальные методы для снятия ограничений с моделей, что открывает доступ к опасным данным.

Поэтому специалисты продолжают совершенствовать не только сами нейросети, но и средства защиты от подобных уязвимостей.

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