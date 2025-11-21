ChatGPT выпустил обновление с новыми возможностями для общения: что изменилось

OpenAI объявила о глобальном запуске групповых чатов в ChatGPT для всех пользователей. Новая функция появилась через неделю после пилотного тестирования в отдельных странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.
Групповые чаты позволяют пользователям взаимодействовать друг с другом и с ChatGPT в одном общем разговоре. По словам OpenAI, запуск превращает ChatGPT из индивидуального помощника в пространство, где друзья, семья или коллеги могут совместно планировать, создавать и принимать решения.
Компания видит применение групповых чатов в ChatGPT для координации поездок, совместного написания документов, разрешения споров или проведения исследований, при этом ChatGPT помогает искать информацию, суммировать и сравнивать варианты.
В групповом чате могут участвовать до 20 человек, если они приняли приглашение. Личные настройки и память остаются приватными для каждого пользователя.
Чтобы создать групповой чат, нужно нажать на иконку людей и добавить участников либо напрямую, либо через ссылку. Всем участникам предлагается заполнить короткий профиль с именем пользователя и фотографией.
Важно отметить, что добавление нового человека в уже существующий чат создает новую беседу, не изменяя оригинальный разговор.
OpenAI также отмечает, что ChatGPT понимает, когда стоит вмешаться в разговор, а когда лучше оставаться "тихим". Пользователи могут отмечать "ChatGPT", чтобы получить ответ. Кроме того, ChatGPT может реагировать на сообщения с помощью эмодзи и ссылаться на фотографии профиля участников.
Запуск групповых чатов - очередной шаг OpenAI по превращению ChatGPT из обычного чат-бота в социальную платформу. По словам компании, групповые чаты - лишь начало того, чтобы ChatGPT стал средой для совместной работы, а не инструментом индивидуального взаимодействия.
"Со временем мы видим, что ChatGPT будет играть более активную роль в реальных групповых разговорах, помогая людям вместе планировать, создавать и действовать", - заявили в OpenAI.
Напомним, что объявление о запуске функции произошло менее чем через две недели после выхода GPT‑5.1, в которой появились версии модели Instant и Thinking.
