ChatGPT выпустил обновление с новыми возможностями для общения: что изменилось

ChatGPT теперь поддерживает групповые чаты

Групповые чаты позволяют пользователям взаимодействовать друг с другом и с ChatGPT в одном общем разговоре. По словам OpenAI, запуск превращает ChatGPT из индивидуального помощника в пространство, где друзья, семья или коллеги могут совместно планировать, создавать и принимать решения.

Компания видит применение групповых чатов в ChatGPT для координации поездок, совместного написания документов, разрешения споров или проведения исследований, при этом ChatGPT помогает искать информацию, суммировать и сравнивать варианты.

Как создать и настроить групповой чат

В групповом чате могут участвовать до 20 человек, если они приняли приглашение. Личные настройки и память остаются приватными для каждого пользователя.

Чтобы создать групповой чат, нужно нажать на иконку людей и добавить участников либо напрямую, либо через ссылку. Всем участникам предлагается заполнить короткий профиль с именем пользователя и фотографией.

Важно отметить, что добавление нового человека в уже существующий чат создает новую беседу, не изменяя оригинальный разговор.

Групповой чат в ChatGPT (фото: OpenAI)

OpenAI также отмечает, что ChatGPT понимает, когда стоит вмешаться в разговор, а когда лучше оставаться "тихим". Пользователи могут отмечать "ChatGPT", чтобы получить ответ. Кроме того, ChatGPT может реагировать на сообщения с помощью эмодзи и ссылаться на фотографии профиля участников.

ChatGPT как социальная платформа

Запуск групповых чатов - очередной шаг OpenAI по превращению ChatGPT из обычного чат-бота в социальную платформу. По словам компании, групповые чаты - лишь начало того, чтобы ChatGPT стал средой для совместной работы, а не инструментом индивидуального взаимодействия.

"Со временем мы видим, что ChatGPT будет играть более активную роль в реальных групповых разговорах, помогая людям вместе планировать, создавать и действовать", - заявили в OpenAI.