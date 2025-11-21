ChatGPT випустив оновлення з новими можливостями для спілкування: що змінилося

OpenAI оголосила про глобальний запуск групових чатів у ChatGPT для всіх користувачів. Нова функція з'явилася через тиждень після пілотного тестування в окремих країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.
Групові чати дають змогу користувачам взаємодіяти один з одним і з ChatGPT в одній спільній розмові. За словами OpenAI, запуск перетворює ChatGPT з індивідуального помічника на простір, де друзі, сім'я або колеги можуть спільно планувати, створювати та ухвалювати рішення.
Компанія бачить застосування групових чатів у ChatGPT для координації поїздок, спільного написання документів, розв'язання суперечок або проведення досліджень, водночас ChatGPT допомагає шукати інформацію, підсумовувати і порівнювати варіанти.
У груповому чаті можуть брати участь до 20 осіб, якщо вони прийняли запрошення. Особисті налаштування і пам'ять залишаються приватними для кожного користувача.
Щоб створити груповий чат, потрібно натиснути на іконку людей і додати учасників або безпосередньо, або через посилання. Усім учасникам пропонується заповнити короткий профіль з ім'ям користувача і фотографією.
Важливо зазначити, що додавання нової людини в уже наявний чат створює нову бесіду, не змінюючи оригінальну розмову.
OpenAI також зазначає, що ChatGPT розуміє, коли варто втрутитися в розмову, а коли краще залишатися "тихим". Користувачі можуть позначати "ChatGPT", щоб отримати відповідь. Крім того, ChatGPT може реагувати на повідомлення за допомогою емодзі та посилатися на фотографії профілю учасників.
Запуск групових чатів - черговий крок OpenAI з перетворення ChatGPT зі звичайного чат-бота на соціальну платформу. За словами компанії, групові чати - лише початок того, щоб ChatGPT став середовищем для спільної роботи, а не інструментом індивідуальної взаємодії.
"Згодом ми бачимо, що ChatGPT відіграватиме активнішу роль у реальних групових розмовах, допомагаючи людям разом планувати, створювати і діяти", - заявили в OpenAI.
Нагадаємо, що оголошення про запуск функції відбулося менш ніж через два тижні після виходу GPT-5.1, в якій з'явилися версії моделі Instant і Thinking.
Також ми писали, що в жовтні OpenAI запустила соціальний застосунок Sora, де користувачі можуть створювати відео про себе і друзів, і ділитися ними в стрічці за алгоритмом, схожим на TikTok.
А ще ми розповіли, як ChatGPT допоможе швидше вивчити іноземну мову з використанням 10 простих прийомів.