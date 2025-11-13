ua en ru
Вышла новая версия GPT-5.1: что нового и как изменятся разговоры с чат-ботом

Четверг 13 ноября 2025 15:45
Вышла новая версия GPT-5.1: что нового и как изменятся разговоры с чат-ботом GPT-5.1 от OpenAI стал умнее, общительнее и ближе к людям (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

OpenAI обновила искусственный интеллект ChatGPT, выпустив GPT-5.1 - новую версию модели следующего поколения. Теперь пользователям доступны две версии GPT-5.1: "Мгновенный" и "Думающий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал Tom's Guide.

Что нового добавили в ИИ

По данным OpenAI, GPT-5.1 Instant ("Мгновенный") стал "теплее", умнее и лучше следует инструкциям, тогда как GPT-5.1 Thinking ("Думающий") проще воспринимается, быстрее справляется с простыми задачами и проявляет больше упорства при решении сложных вопросов.

Компания отмечает, что GPT-5.1 обеспечит более комфортное общение, а пользователи смогут проще настраивать тон ответов ChatGPT. Добавлены новые пресеты: Professional (Профессиональный), Candid (Откровенный) и Quirky (Необычный). Они дополняют существующие варианты: Default, Nerdy, Cynical, Friendly и Efficient.

Кроме того, ChatGPT теперь может предлагать обновить настройки стиля в процессе диалога и предлагает более тонкую настройку того, насколько ответы будут краткими, теплыми или легко воспринимаемыми, а также частоту использования эмодзи.

Вышла новая версия GPT-5.1: что нового и как изменятся разговоры с чат-ботомВерсия GPT-5.1 (фото: OpenAI)

По умолчанию GPT-5.1 Instant более теплый, а также лучше придерживается заданных пользователем параметров. GPT-5.1 Thinking адаптирует время "размышления" под конкретный вопрос, делает ответы более понятными и точными, с меньшим количеством неопределенных терминов, а также стал более эмпатичным.

Вопросы по-прежнему направляются к наиболее подходящей версии модели с помощью GPT-5.1 Auto. Сегодня GPT-5.1 Instant и Thinking начинают постепенно появляться у пользователей. Первым доступ получат платные подписчики Pro, Plus, Go и Business, затем - бесплатные пользователи и те, кто не вошел в систему.

Корпоративные и образовательные клиенты смогут включить ранний доступ на семь дней, после чего GPT-5.1 станет стандартной моделью.

OpenAI отмечает, что внедрение GPT-5.1 будет постепенным, чтобы сохранить стабильность работы, поэтому не все пользователи увидят обновление сразу. Старую версию GPT-5 три месяца смогут использовать подписчики платных планов через меню "Устаревшие модели".

