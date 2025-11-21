ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

ChatGPT выпустил обновление с новыми возможностями для общения: что изменилось

Пятница 21 ноября 2025 15:35
UA EN RU
ChatGPT выпустил обновление с новыми возможностями для общения: что изменилось ChatGPT превращается из помощника в платформу для совместной работы (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

OpenAI объявила о глобальном запуске групповых чатов в ChatGPT для всех пользователей. Новая функция появилась через неделю после пилотного тестирования в отдельных странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

ChatGPT теперь поддерживает групповые чаты

Групповые чаты позволяют пользователям взаимодействовать друг с другом и с ChatGPT в одном общем разговоре. По словам OpenAI, запуск превращает ChatGPT из индивидуального помощника в пространство, где друзья, семья или коллеги могут совместно планировать, создавать и принимать решения.

Компания видит применение групповых чатов в ChatGPT для координации поездок, совместного написания документов, разрешения споров или проведения исследований, при этом ChatGPT помогает искать информацию, суммировать и сравнивать варианты.

Как создать и настроить групповой чат

В групповом чате могут участвовать до 20 человек, если они приняли приглашение. Личные настройки и память остаются приватными для каждого пользователя.

Чтобы создать групповой чат, нужно нажать на иконку людей и добавить участников либо напрямую, либо через ссылку. Всем участникам предлагается заполнить короткий профиль с именем пользователя и фотографией.

Важно отметить, что добавление нового человека в уже существующий чат создает новую беседу, не изменяя оригинальный разговор.

ChatGPT выпустил обновление с новыми возможностями для общения: что изменилосьГрупповой чат в ChatGPT (фото: OpenAI)

OpenAI также отмечает, что ChatGPT понимает, когда стоит вмешаться в разговор, а когда лучше оставаться "тихим". Пользователи могут отмечать "ChatGPT", чтобы получить ответ. Кроме того, ChatGPT может реагировать на сообщения с помощью эмодзи и ссылаться на фотографии профиля участников.

ChatGPT как социальная платформа

Запуск групповых чатов - очередной шаг OpenAI по превращению ChatGPT из обычного чат-бота в социальную платформу. По словам компании, групповые чаты - лишь начало того, чтобы ChatGPT стал средой для совместной работы, а не инструментом индивидуального взаимодействия.

"Со временем мы видим, что ChatGPT будет играть более активную роль в реальных групповых разговорах, помогая людям вместе планировать, создавать и действовать", - заявили в OpenAI.

Напомним, что объявление о запуске функции произошло менее чем через две недели после выхода GPT‑5.1, в которой появились версии модели Instant и Thinking.

Также мы писали, что в октябре OpenAI запустила социальное приложение Sora, где пользователи могут создавать видео о себе и друзьях, и делиться ими в ленте по алгоритму, похожему на TikTok.

А ещё мы рассказали, как ChatGPT поможет быстрее выучить иностранный язык с использованием 10 простых приемов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект Чат-боты
Новости
"Мирный план" США для Украины: все условия, "агрессивный график" и новые детали
"Мирный план" США для Украины: все условия, "агрессивный график" и новые детали
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте