ChatGPT прописали в завещании: ИИ будет воспитывать ребенка после смерти матери

ИИ как советчик для опекунов

В ОАЭ готовят к регистрации завещание, предусматривающее использование искусственного интеллекта для консультирования опекунов после смерти матери.

Документ на семь страниц разработала юридическая фирма Expatriate Law, а его ключевой элемент - протокол Living Wishes, предусматривающий привлечение специально настроенного ChatGPT для принятия решений по ребенку.

ИИ не будет получать статус опекуна или юридических полномочий: его роль будет ограничиваться рекомендациями для людей, которые будут ухаживать за ребенком.

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Как работать протокол Living Wishes?

Вместо статического письма с пожеланиями матери предложено создать живой цифровой каркас для принятия решений.

Опекуны обязаны советоваться с ChatGPT перед принятием ключевых решений в жизни мальчика:

Выбор или изменение школы и образовательного направления,

Изменение страны или города проживания,

Неотложное медицинское или психологическое лечение,

Религиозное воспитание и контакт с семьей матери.

Опекун будет вводить в систему письменные принципы и ценности матери вместе с текущими фактами ситуации.

Алгоритм будет генерировать совет, как поступать согласно философии матери, однако окончательное решение всегда будет оставаться за человеком.

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Защита прав ребенка и конфиденциальность

Разработчики завещания предусмотрели несколько уровней защиты, чтобы решения ИИ не вредили развитию мальчика.

Опекуны должны учитывать мнение самого ребенка, вес которого будет расти по мере его взросления.

Ежегодно до достижения восемнадцатилетия опекуны будут пересматривать целесообразность протокола.

Отдельный человеческий советник будет ежегодно проверять, уважается ли частность ребенка.

Протокол не действует в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью.

В настоящее время документ готовится к регистрации в Судебном департаменте Абу-Даби. Юристы отмечают, что юридический статус такого использования искусственного интеллекта в судах ОАЭ остается неоформленным.