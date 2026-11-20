Как работает обновленная диктовка в ChatGPT?

Примечательно, что обновление касается микрофона в поле ввода сообщения, а не режима, в котором ChatGPT отвечает пользователю голосом.

При диктовании сервис преобразует вещание в текст в реальном времени. Ранее запись прерывалась через 10 минут, что усложняло диктовку длинных заметок, запросов и писем.

Какие опции доступны?

Просмотр текста: нажатие на значок звуковой волны позволяет показывать или скрывать распознанный текст при записи.

Редактирование: после завершения диктовки расшифрованный текст появляется в поле сообщения, где его можно исправить перед отправкой.

Доступность: функцию постепенно запускают во всем мире для пользователей всех тарифов ChatGPT на iOS, Android, в вебверсии и десктопном приложении.

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Сколько времени сохраняют аудиозапись и когда ее используют для обучения?

Запись передается на серверы OpenAI для расшифровки. Аудио сохраняется столько же времени, сколько чат остается в истории.

После удаления чата OpenAI удаляет аудиозапись в течение 30 дней. Исключение составляют записи, которые компания должна хранить из соображений безопасности или по требованию закона.

Это также касается аудиофрагментов, ранее передаваемых пользователем для обучения моделей и уже отделенных от его аккаунта.

OpenAI использует аудио по диктовке для обучения моделей только с согласия пользователя. Для этого владелец личного аккаунта должен включить опцию обмена аудио для улучшения моделей.

Расшифрованный текст передается как обычное сообщение, поэтому на него распространяется общий параметр Improve the model for everyone.

В личных аккаунтах Free, Plus и Pro обмен данными для улучшения моделей включен по умолчанию, тогда как в бизнес-аккаунтах эта опция изначально отключена.

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Как отключить использование данных для обучения?

Оба параметра расположены в настройках ChatGPT в разделе Data controls.

При отключении Include your audio recordings компания не будет использовать аудиозаписи диктовки и голосовых чатов для улучшения моделей.

Важное: отключение Improve the model for everyone запрещает использовать содержимое чатов для обучения ИИ, но история переписки при этом сохраняется.

Удаление чата также запускает процесс удаления связанной с ним аудиозаписи в течение 30 дней.