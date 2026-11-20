Як працює оновлене диктування у ChatGPT?

Примітно, що оновлення стосується мікрофона в полі введення повідомлення, а не режиму, у якому ChatGPT відповідає користувачеві голосом.

Під час диктування сервіс перетворює мовлення на текст у реальному часі. Раніше запис переривався через 10 хвилин, що ускладнювало диктування довгих нотаток, запитів і листів.

Які опції доступні?

Перегляд тексту: натискання на значок звукової хвилі дає змогу показати або приховати текст, який розпізнається під час запису.

Редагування: після завершення диктування розшифрований текст з’являється у полі повідомлення, де його можна виправити перед відправленням.

Доступність: функцію поступово запускають у всьому світі для користувачів усіх тарифів ChatGPT на iOS, Android, у вебверсії та десктопному застосунку.

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Скільки часу зберігають аудіозапис і коли його використовують для навчання?

Запис передається на сервери OpenAI для розшифрування. Аудіо зберігається стільки ж часу, скільки чат залишається в історії.

Після видалення чату OpenAI видаляє аудіозапис протягом 30 днів. Виняток становлять записи, які компанія має зберігати з міркувань безпеки або на вимогу закону.

Це також стосується аудіофрагментів, раніше переданих користувачем для навчання моделей і вже відокремлених від його облікового запису.

OpenAI використовує аудіо з диктування для навчання моделей лише за згодою користувача. Для цього власник особистого акаунта має самостійно ввімкнути опцію обміну аудіо для покращення моделей.

Розшифрований текст надсилається як звичайне повідомлення, тому на нього поширюється загальний параметр Improve the model for everyone.

В особистих акаунтах Free, Plus і Pro обмін даними для покращення моделей увімкнений за замовчуванням, тоді як у бізнес-акаунтах цю опцію спочатку вимкнено.

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Як вимкнути використання даних для навчання?

Обидва параметри розташовані у налаштуваннях ChatGPT у розділі Data controls.

Якщо вимкнути Include your audio recordings, компанія не використовуватиме аудіозаписи диктування та голосових чатів для покращення моделей.

Важливо: вимкнення Improve the model for everyone забороняє використовувати вміст чатів для навчання ШІ, але історія листування при цьому зберігається.

Видалення чату також запускає процес видалення пов’язаного з ним аудіозапису протягом 30 днів.