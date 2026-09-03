ChatGPT і Grok заходять у Пентагон: армія США відкриває доступ до ШІ

Пентагон відкриває військовим доступ до ChatGPT і Grok - проте у спеціально захищеному середовищі. Нові ШІ-системи мають допомогти армії США автоматизувати роботу без ризику витоку секретних даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз відомства .

Популярність GenAI.mil та конфлікт із розробником Claude

За даними Міністерства оборони США, захищений портал GenAI.mil уже зарекомендував себе як затребуваний інструмент.

Із 3 мільйонів співробітників відомства платформою вже скористалися понад 1,7 мільйона унікальних користувачів. Раніше на порталі був доступний лише інструмент Gemini від Google.

Розширення списку партнерів відбувається на тлі публічної суперечки Пентагону з компанією Anthropic.

Причина конфлікту: розробник відмовився надати необмежений доступ до своєї моделі Claude, наполягаючи на збереженні запобіжників безпеки.

Наслідки: адміністрація США внесла Anthropic до списку ризиків для ланцюга постачання. Наразі компанія оскаржує рішення в суді.

Альтернативи: через суперечку оборонне відомство зосередилося на співпраці з OpenAI, xAI, Amazon Web Services, Microsoft, Nvidia та Reflection AI.

Завдання для ChatGPT Mil та Grok

Версія ChatGPT Mil створена у межах програми OpenAI for Government і має знайомий користувачам функціонал: роботу з чатами, файлами, проєктами та налаштованими інструментами.

Її використовуватимуть для несекретної рутинної роботи, аналізу документів, адміністрування, планування та розроблення внутрішніх правил.

У той же час інтеграцію Grok від компанії xAI Ілона Маска через супутникову мережу Starshield AI оборонне відомство позиціонує у ширшому та безпосередньо військовому контексті.

Як саме?

Швидкість рішень: ШІ-інструмент покликаний прискорити виконання місій і підвищити точність дій у різних операційних умовах.

Аналітика та постачання: Grok залучатимуть до аналізу ринку під час закупівель та управління ланцюгами постачання для військових логістів.