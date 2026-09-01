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ЕС закручивает гайки: ChatGPT, Reddit и Roblox теперь под усиленным контролем

11:13 01.09.2026 Вт
3 мин
Что изменится?
aimg Ольга Завада
ЕС закручивает гайки: ChatGPT, Reddit и Roblox теперь под усиленным контролем ChatGPT предоставили статус наравне с Google (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

ЕС усиливает контроль над ChatGPT, Reddit и Roblox - регулятор приравнивает их к крупнейшим технологическим платформам мира. Теперь на эти сервисы будут распространяться самые строгие требования Закона ЕС о цифровых услугах.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на текст документа.

Чему ChatGPT приравняли к Google?

Основанием для усиления контроля стало достижение всеми тремя сервисами отметки в 45 млн активных пользователей в месяц внутри Европейского Союза.

Это нормативно определенный предел, после пересечения которого платформа подвергается усиленному надзору Еврокомиссии.

В рамках закона DSA сервисы получили детализированную классификацию:

ChatGPT признан "Сверхбольшой онлайн-поисковой системой" (Very Large Online Search Engine). До этого момента такой статус имели только Google Search и Microsoft Bing.

Reddit и Roblox получили статус "Сверхбольших онлайн-платформ" (Very Large Online Platforms), войдя в список рядом с Facebook, Instagram, TikTok, X, Amazon и App Store.

Классификация чат-бота обусловлена длительными дискуссиями внутри Еврокомиссии по поводу того, как именно регулировать генеративный ИИ, ведь закон DSA принимался в 2022 году - к массовому распространению ИИ-сервисов.

"ChatGPT, Reddit и Roblox теперь будут подлежать высшему стандарту тщательности и подотчетности в Европейском Союзе согласно их значительному влиянию на наших граждан и общество. Мы будем без колебаний предоставлять этот статус любой платформе, которая отвечает критериям", - отметила вице-президент Еврокомиссии по вопросам демократии. Виркунен.

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Новые требования и сроки

Новый статус накладывает на OpenAI, Reddit и Roblox целый ряд жестких обязательств. Компании имеют 4 месяца - до конца декабря 2026 года - для приведения своей деятельности в соответствие с новыми нормами.

Основные требования охватывают:

Оперативное удаление нелегального контента: сервисы обязаны эффективно обнаруживать и удалять противоправные материалы.

Защиту несовершеннолетних: обеспечение конфиденциальности, конфиденциальности, физического и ментального благополучия детей и подростков.

Оценку системных рисков: платформы должны оценивать и исправлять алгоритмические риски, в том числе касающиеся распространения дезинформации, угрозы фундаментальным правам граждан, деструктивного влияния на избирательные процессы и публичную безопасность.

Прозрачность алгоритмов компании должны раскрывать детали работы своих рекомендательных систем и механизмов обработки данных.

В случае невыполнения этих требований Еврокомиссия имеет право вводить штрафы в размере до 6 процентов годового мирового оборота компании-нарушительницы.

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Реакция рынка и первые штрафы от ЕС

Представители технологических платформ заявили о готовности сотрудничать с регулятором.

Так, в OpenAI сообщили, что готовятся к исполнению дополнительных требований законодательства ЕС. Reddit отметили, что заранее готовились к получению статуса сверхбольшой платформы и рассчитывают на конструктивную координацию с регуляторами.

В Roblox выразили гордость из-за статуса первой игровой платформы, которая достигла этой отметки в ЕС, подчеркнув, что "безопасность является основой работы сервиса."

Решение о ChatGPT расширяет практику применения DSA против ИИ. Напомним, что в настоящее время в ЕС расследование чат-бота Grok от компании X.

Еврокомиссия уже демонстрирует жесткую позицию по выполнению закона:

В декабре на платформу X был наложен штраф в размере 120 млн евро из-за ввода пользователей в заблуждение "синими галочками" верификации и нехватки прозрачности в рекламе.

В июле китайский маркетплейс AliExpress получил штраф в размере 550 млн евро за недостаточную борьбу с продажей нелегальных товаров.

Отдельные претензии выдвинуты против TikTok из-за использования бесконечного скроллинга, автовоспроизведения и пуш-уведомлений, признанных потенциально вредными.

Одновременно с DSA в Европе вступает в силу Закон об искусственном интеллекте (AI Act) и продолжаются антимонопольные проверки, в частности, по использованию ИИ-обзоров компанией Google.

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