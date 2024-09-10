Раненые прошли 10 км. Как проходит эвакуация из Донецкой области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Facebook.

Что известно о спасении гражданских "Белыми ангелами"

Эвакуационные отряды полиции "Белые ангелы" были созданы в Донецкой области специально для спасения гражданских. Они осуществляют гуманитарные миссии на линии фронта, в первую очередь - эвакуацию с прифронтовых и оккупированных территорий региона.

Недавно правоохранители эвакуировали из Мирнограда семью с 7-летней дочерью и троих раненых жителей Гродовки, которые пешком вышли из охваченного огнем поселка.

Уточняется, что маленькую Аурику и ее родителей "Белые ангелы" спасают уже второй раз.

"Раньше семья переехала в Мирноград из Авдеевки, а теперь из-за российской агрессии люди вынуждены искать себе новое убежище", - уточнили в Нацполиции.

Отмечается, что еще один призыв о помощи поступил от трех жителей поселка Гродовка, в котором продолжаются боевые действия.

В полиции рассказали, что несколько недель назад люди попали под вражеский обстрел и получили ранения разной степени тяжести.

"Раненые пешком преодолели около 10 километров и добрались до окраин города. Это самый опасный район, который простреливается врагом, но рейд полицейских по спасению обессиленных людей завершился успешно", - подытожили в ведомстве и опубликовали соответствующее видео.