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Раненые прошли 10 км. Как проходит эвакуация из Донецкой области (видео)

Вторник 10 сентября 2024 10:20
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Раненые прошли 10 км. Как проходит эвакуация из Донецкой области (видео) Эвакуация с прифронтовых территорий спасает жизни (фото: youtube.com/Перший/Єдині новини)
Автор: Ирина Костенко

На днях эвакуационная группа полиции "Белые ангелы" спасла некоторых жителей Мирнограда и Гродовки из-под российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Facebook.

Что известно о спасении гражданских "Белыми ангелами"

Эвакуационные отряды полиции "Белые ангелы" были созданы в Донецкой области специально для спасения гражданских. Они осуществляют гуманитарные миссии на линии фронта, в первую очередь - эвакуацию с прифронтовых и оккупированных территорий региона.

Недавно правоохранители эвакуировали из Мирнограда семью с 7-летней дочерью и троих раненых жителей Гродовки, которые пешком вышли из охваченного огнем поселка.

Уточняется, что маленькую Аурику и ее родителей "Белые ангелы" спасают уже второй раз.

"Раньше семья переехала в Мирноград из Авдеевки, а теперь из-за российской агрессии люди вынуждены искать себе новое убежище", - уточнили в Нацполиции.

Отмечается, что еще один призыв о помощи поступил от трех жителей поселка Гродовка, в котором продолжаются боевые действия.

В полиции рассказали, что несколько недель назад люди попали под вражеский обстрел и получили ранения разной степени тяжести.

"Раненые пешком преодолели около 10 километров и добрались до окраин города. Это самый опасный район, который простреливается врагом, но рейд полицейских по спасению обессиленных людей завершился успешно", - подытожили в ведомстве и опубликовали соответствующее видео.

Основное о принудительной эвакуации жителей Донецкой области

Напомним, недавно мы рассказывали, что в ряде населенных пунктов Донецкой области была объявлена принудительная эвакуация детей.

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уточнили, что речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов.

Для спасения гражданских развертывают приемные пункты эвакуации.

Читайте также, что известно об отмене эвакуационных поездов со станции Покровска на фоне усложнения ситуации с безопасностью.

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