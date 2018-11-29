Приватний літак Трампа потрапив в аварію в аеропорту Нью-Йорка

Ілюстративне фото (twitter.com/whitehouse)

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

Приватний літак президента США Дональда Трампа зіткнувся з іншим літаком у нью-йоркському аеропорту LaGuardia. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначається, інцидент стався вранці 28 листопада. Інформацію про це підтвердили у Trump Organization.

Повідомляється, що президентський Boeing 757 був припаркований на стоянці, коли в нього врізався адміністративний літак Bombardier Global Express. Літак зачепив Boeing крилом.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про характер пошкоджень поки не повідомляється. Аеропорт продовжив роботу у штатному режимі.

Видання пише, що останнім часом президент США не користувався літаком, який пошкодили у аеропорту. Відомо, що Трамп придбав Boeing 757 в 2011 році за 100 млн доларів і активно користувався ним під час своєї передвиборної кампанії в 2016 році.

Нагадаємо, на сході Бразилії під час посадки розбився двомоторний літак, внаслідок чого загинули чотири людини. Літак вилетів з аеропорту Пампулха в Белу-Орізонті. На його борту знаходилися чотири людини - два пілоти, власник повітряного судна і його дружина.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у понеділок, 26 листопада, в Стамбулі (Туреччина) в результаті краху військового вертольоту загинули четверо турецьких військовослужбовців.