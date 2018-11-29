Частный самолет Трампа попал в аварию в аэропорту Нью-Йорка

Иллюстративное фото (twitter.com/whitehouse)

В результате инцидента никто не пострадал

Частный самолет президента США Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом в нью-йоркском аэропорту LaGuardia. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, инцидент произошел утром 28 ноября. Информацию об этом подтвердили в Trump Organization.

Сообщается, что президентский Boeing 757 был припаркован на стоянке, когда в него врезался административный самолет Bombardier Global Express. Самолет зацепил Boeing крылом.

В результате инцидента никто не пострадал. О характере повреждений пока не сообщается. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Издание пишет, что в последнее время президент США не пользовался самолетом, который повредили в аэропорту. Известно, что Трамп приобрел Boeing 757 в 2011 году за 100 млн долларов и активно пользовался им во время своей предвыборной кампании в 2016 году.

Напомним, на востоке Бразилии во время посадки разбился двухмоторный самолет, в результате чего погибли четыре человека. Самолет вылетел из аэропорта Пампулха в Белу-Оризонти. На его борту находились четыре человека - два пилота, владелец воздушного судна и его жена.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 26 ноября, в Стамбуле (Турция) в результате крушения военного вертолета погибли четверо турецких военнослужащих.