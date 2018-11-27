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У Бразилії розбився літак, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 06:33
У Бразилії розбився літак, є загиблі
Фото: Бразилія (з відкритих джерел)

В результаті аварії загинули 4 людини

На сході Бразилії під час посадки розбився двомоторний літак, внаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Folha.

Інцидент стався у муніципалітеті Жекитаи, штат Мінас-Жерайс.

Як зазначено, літак вилетів з аеропорту Пампулха в Белу-Орізонті. На його борту знаходилися чотири людини — два пілоти, власник повітряного судна і його дружина.

За попередньою інформацією, літак впав при заході на посадку. Причини катастрофи будуть вивчати фахівці Центру розслідувань та запобігання авіаційних подій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько Венеції (Італія) в результаті аварії легкомоторного літака загинуло 2 людини.

Літак Sia Marchetti Sf 260 розбився у Caorle в місцевості Бріан, один із загиблих був льотчиком-інструктором. На місце події прибули пожежники, медики і військові. Причина аварії поки невідома.

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