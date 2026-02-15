Часть Украины засыплет снегом: какой будет погода сегодня

В ряде регионов Украины сегодня, 15 февраля, ожидается снег. В то же время на юге и юго-востоке страны прогнозируется 3-8° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сегодня в Украине будет облачно. Днем в западных и северных областях значительные осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололед.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура днем 1-6° мороза.

На остальной территории утром и днем умеренный, в Черкасской и Полтавской областях значительный дождь и мокрый снег; на юге и юго-западе страны утром туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части страны днем порывы 15-20 м/с; температура от 2° мороза до 3° тепла, на юге и юго-востоке страны

3-8° тепла, в Крыму до 14°.





Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Днем значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололед.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 1-6° мороза, в Киеве 1-3° мороза.