Часть Украины засыплет снегом: какой будет погода сегодня

Воскресенье 15 февраля 2026 07:00
Часть Украины засыплет снегом: какой будет погода сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 февраля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ряде регионов Украины сегодня, 15 февраля, ожидается снег. В то же время на юге и юго-востоке страны прогнозируется 3-8° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине будет облачно. Днем в западных и северных областях значительные осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололед.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура днем 1-6° мороза.

На остальной территории утром и днем умеренный, в Черкасской и Полтавской областях значительный дождь и мокрый снег; на юге и юго-западе страны утром туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части страны днем порывы 15-20 м/с; температура от 2° мороза до 3° тепла, на юге и юго-востоке страны
3-8° тепла, в Крыму до 14°.


Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Днем значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололед.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 1-6° мороза, в Киеве 1-3° мороза.

Прогнозы на февраль

Напомним, Укргидрометцентр обнародовал краткую климатическую характеристику февраля и рассказал, какой в целом ожидается погода в последний месяц зимы.

Также синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.

Кроме того, метеорологи дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.

