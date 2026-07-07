Часть Украины будет заливать дождями с грозами: синоптики назвали области
7 июля облачность будет переменной по всей стране, а дожди и грозы накроют лишь часть областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Где ждать дождей и гроз
Во вторник, 7 июля, в Украине ожидается переменная облачность. Однако дожди пройдут не по всей территории.
Осадки, местами с грозами, прогнозируют:
- в западных областях - в течение дня;
- в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях - также днем.
На остальной территории страны осадков не будет.
Ветер ожидается преимущественно юго-западный, скоростью 7-12 метров в секунду.
Фото: погода в Украине 7 июля (инфографика РБК-Украина)
Какая будет температура ночью и днем
Ночью воздух прогревался до 11-16 градусов. На юге страны и Закарпатье теплее - там термометры показали до 19 градусов.
Днем столбики термометров будут подниматься до 24-29 градусов. Прохладнее будет в западных и северных областях - там ожидается 18-24 градуса.
Погода в Киевской области и в столице
Отдельно синоптики дали прогноз Киеву и области. Облачность будет переменной, а осадков ночью не ожидается.
Днем в Киевской области возможен кратковременный дождь .
Температура по области ночью 11-16 градусов, днем - 19-24 градуса. В Киеве будет немного теплее: ночью 14-16 градусов, днем 22-24 градуса.
Напомним, утром 6 июля качество воздуха в Вишневом в Киевской области резко ухудшилось после ночной атаки РФ - уровень загрязнения достигал отметки "вредный".
В течение дня ситуация постепенноулучшилась благодаря дождям, вымывающим вредные примеси из атмосферы, хотя точную причину задымления синоптики так и не назвали.
Тем временем синоптики уже предупреждали, что жара в Украине постепенно отступает, а ей на смену придут переменная облачность и летние дожди, по меньшей мере, до конца недели.
По недельному прогнозу, осадки в разные дни будут охватывать западные и центральные, почти все области страны.