Часть Украины охватила воздушная тревога, в Днепре раздался взрыв
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. В Днепре раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:54 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Харьковской области;
- Черниговской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:54 (alerts.in.ua)
Движение ракеты
В 12:33 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а уже в 12:48 заявили о движении ракеты в направлении Днепра.
В частности, о взрывах в Днепре сообщали корреспонденты "Суспільного" в 12:37, а также в 12:53.
Стоит добавить, что пока военное руководство, или другие официальные лица не комментировали ситуацию по Днепру.
Массированные обстрелы Украины
В ночь на 23 апреля террористы атаковали Украину:
- 2 баллистическими ракетами "Искандер-М";
- 16 ударными дронами типа Shahed-131/136
К защите неба были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В целом удалось уничтожить 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.
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