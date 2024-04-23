Часть Украины охватила воздушная тревога, в Днепре раздался взрыв

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. В Днепре раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 12:54 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Харьковской области;

Черниговской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:54 (alerts.in.ua)

Движение ракеты

В 12:33 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а уже в 12:48 заявили о движении ракеты в направлении Днепра.

В частности, о взрывах в Днепре сообщали корреспонденты "Суспільного" в 12:37, а также в 12:53.

Стоит добавить, что пока военное руководство, или другие официальные лица не комментировали ситуацию по Днепру.

Массированные обстрелы Украины

В ночь на 23 апреля террористы атаковали Украину:

2 баллистическими ракетами "Искандер-М";

16 ударными дронами типа Shahed-131/136

К защите неба были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В целом удалось уничтожить 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.