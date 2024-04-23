ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частину України охопила повітряна тривога, у Дніпрі пролунав вибух

Вівторок 23 квітня 2024 13:01
UA EN RU
Частину України охопила повітряна тривога, у Дніпрі пролунав вибух Фото: частину України охопила повітряна тривога, попереджають про ракету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:54 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Харківській області;
  • Чернігівській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;

Частину України охопила повітряна тривога, у Дніпрі пролунав вибух

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:54 (alerts.in.ua)

Рух ракети

О 12:33 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а вже о 12:48 заявили про рух ракети у напрямку Дніпра.

Зокрема про вибухи у Дніпрі повідомляли кореспонденти "Суспільного" о 12:37, а також о 12:53.

Варто додати, що наразі військове керівництво, чи інші офіційні особи не коментували ситуацію щодо Дніпра.

Масовані обстріли України

У ніч на 23 квітня терористи атакували Україну:

  • 2 балістичними ракетами "Іскандер-М";
  • 16-ма ударними дронами типу Shahed-131/136

До захисту неба були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом вдалось знищити 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)
Удар по телевежі Харкова. В ОВА розповіли про наслідки влучання (фото)
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме