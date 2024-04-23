Частину України охопила повітряна тривога, у Дніпрі пролунав вибух

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 12:54 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Харківській області;

Чернігівській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:54 (alerts.in.ua)

Рух ракети

О 12:33 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а вже о 12:48 заявили про рух ракети у напрямку Дніпра.

Зокрема про вибухи у Дніпрі повідомляли кореспонденти "Суспільного" о 12:37, а також о 12:53.

Варто додати, що наразі військове керівництво, чи інші офіційні особи не коментували ситуацію щодо Дніпра.

Масовані обстріли України

У ніч на 23 квітня терористи атакували Україну:

2 балістичними ракетами "Іскандер-М";

16-ма ударними дронами типу Shahed-131/136

До захисту неба були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом вдалось знищити 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.