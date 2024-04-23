Частину України охопила повітряна тривога, у Дніпрі пролунав вибух
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 12:54 повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Харківській області;
- Чернігівській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:54 (alerts.in.ua)
Рух ракети
О 12:33 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а вже о 12:48 заявили про рух ракети у напрямку Дніпра.
Зокрема про вибухи у Дніпрі повідомляли кореспонденти "Суспільного" о 12:37, а також о 12:53.
Варто додати, що наразі військове керівництво, чи інші офіційні особи не коментували ситуацію щодо Дніпра.
Масовані обстріли України
У ніч на 23 квітня терористи атакували Україну:
- 2 балістичними ракетами "Іскандер-М";
- 16-ма ударними дронами типу Shahed-131/136
До захисту неба були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом вдалось знищити 15 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.
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