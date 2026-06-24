Часть Украины накроют грозы, град и шквалы: где сегодня испортится погода

Какая будет погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране ожидается переменная облачность.

Кратковременные дожди прогнозируются:

в южных областях;

местами в Карпатском регионе;

в центральных областях.

На юге днем возможны грозы. В отдельных районах синоптики предупреждают о граде и шквалах со скоростью 15-20 м/с.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха

Ночью столбики термометров будут показывать:

+13...+18 градусов;

на юге +17...+22 градуса.

Днем воздух прогреется до:

+24...+29 градусов в большинстве областей;

+27...+32 градусов на юге и местами в центральных регионах.

Фото: какая будет погода в Украине 24 июня (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице и области сегодня прогнозируется переменная облачность без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха: