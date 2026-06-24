Часть Украины накроют грозы, град и шквалы: где сегодня испортится погода

Сегодня, 24 июня, в Украине сохранится теплая летняя погода. Однако в ряде областей прогнозируются кратковременные дожди, грозы, а местами град и шквалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране ожидается переменная облачность.
Кратковременные дожди прогнозируются:
На юге днем возможны грозы. В отдельных районах синоптики предупреждают о граде и шквалах со скоростью 15-20 м/с.
На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.
Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Ночью столбики термометров будут показывать:
Днем воздух прогреется до:
Фото: какая будет погода в Украине 24 июня (инфографика РБК-Украина)
В столице и области сегодня прогнозируется переменная облачность без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
Напомним, еще вчера метеорологи предупредили о приближении непогоды и объявили желтый уровень опасности.
Также РБК-Украина подготовило подробный прогноз погоды до конца недели.
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