Частину України накриють грози, град і шквали: де сьогодні зіпсується погода

Якою буде погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні очікується мінлива хмарність.

Короткочасні дощі прогнозують:

у південних областях;

місцями в Карпатському регіоні;

у центральних областях.

На півдні вдень можливі грози. В окремих районах синоптики попереджають про град та шквали швидкістю 15-20 м/с.

На решті території України істотних опадів не очікується.

Вітер буде переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть:

+13...+18 градусів;

на півдні +17...+22 градуси.

Вдень повітря прогріється до:

+24...+29 градусів у більшості областей;

+27...+32 градусів на півдні та місцями в центральних регіонах.

Фото: якою буде погода в Україні 24 червня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У столиці та області сьогодні прогнозують мінливу хмарність без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря: