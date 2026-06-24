Частину України накриють грози, град і шквали: де сьогодні зіпсується погода

Сьогодні, 24 червня, в Україні збережеться тепла літня погода. Проте у низці областей прогнозують короткочасні дощі, грози, а місцями град і шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні очікується мінлива хмарність.
Короткочасні дощі прогнозують:
На півдні вдень можливі грози. В окремих районах синоптики попереджають про град та шквали швидкістю 15-20 м/с.
На решті території України істотних опадів не очікується.
Вітер буде переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть:
Вдень повітря прогріється до:
Фото: якою буде погода в Україні 24 червня (інфографіка РБК-Україна)
У столиці та області сьогодні прогнозують мінливу хмарність без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
Нагадаємо, ще вчора метеорологи попередили про наближення негоди та оголосили жовтий рівень небезпечності.
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