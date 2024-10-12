В части Полтавской области ввели карантин: в чем причина

Отмечается, что в частном хозяйстве в селе Миловидовка Кременчугского района погибли десять свиней. Владельцы животных 10 октября сообщили об этом Государственной службе ветеринарной медицины.

Специалисты установили, что у животных был вирус африканской чумы свиней.

На следующий день, 11 октября, в селе Миловидовка и трех близлежащих селах Гориславка, Коржевка и Олефировка ввели карантин.

Также в восьми населенных пунктах определили зоны защиты и наблюдения. Речь идет о селах Мирная, Вальная, Пановка, Рокито-Доновка, Майбородовка, Пащеновка, Ялынке и Погребовская.

Африканская чума свиней

Это вирусная болезнь, которая не опасна для людей, но несет смертельную угрозу для свиней. Лекарства и вакцины от заболевания нет, поэтому важно не допускать его распространения.