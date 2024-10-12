У частині Полтавської області ввели карантин: у чому причина

Зазначається, що у приватному господарстві у селі Миловидівка Кременчуцького району загинули десять свиней. Власники тварин 10 жовтня повідомили про це у Державну службу ветеринарної медицини.

Фахівці встановили, що у тварин був вірус африканської чуми свиней.

Наступного дня, 11 жовтня, у селі Миловидівка та трьох прилеглих селах Гориславка, Коржівка та Олефірівка ввели карантин.

Також ще у восьми населених пунктах визначили зони захисту та спостереження. Йдеться про села Мирна, Вальна, Панівка, Рокито-Донівка, Майбородівка, Пащенівка, Ялинці та Погребівська.

Африканська чума свиней

Це вірусна хвороба, яка не є небезпечною для людей, але несе смертельну загрозу для свиней. Ліків та вакцини від захворювання немає, тому важливо не допускати його поширення.