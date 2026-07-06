Части переселенцев могут приостановить выплаты в июле: какая причина

В июле выплаты внутриперемещенным лицам продолжатся без изменений в суммах. Однако части переселенцев нужно своевременно обновить данные, в противном случае помощь могут приостановить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №709.
Деньги по-прежнему будут поступать двумя этапами - до 15-го и до 28-го числа каждого месяца. Точная дата зачисления зависит от работы банка и казначейской службы.
Суммы пособия не изменились:
Выплаты назначаются уязвимым категориям ВПЛ сроком до 30 месяцев с момента первого оформления помощи.
Обратиться в Пенсионный фонд или ЦНАП стоит тем, кто:
Для возобновления выплат после отказа действует критерий дохода - не более 10 380 гривен на одного человека. Если эту информацию не сообщить вовремя, выплаты могут быть приостановлены.
Напомним, недавно в Украине официально стартовал пилотный проект социального жилья для ВПЛ, в рамках которого местные общины будут выкупать свободные дома и передавать их переселенцам.
Также сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект №12301, который комплексно обновляет законодательство об ВПЛ - в частности позволяет переселенцам пользоваться правами независимо от факта регистрации.