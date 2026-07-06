Частині переселенців можуть призупинити виплати у липні: яка причина

У липні виплати внутрішньо переміщеним особам продовжаться без змін у сумах. Однак частині переселенців потрібно вчасно оновити дані, інакше допомогу можуть призупинити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №709.
Гроші, як і раніше, надходитимуть двома етапами - до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Точна дата зарахування залежить від роботи банку та казначейської служби.
Суми допомоги не змінилися:
Виплати призначають вразливим категоріям ВПО на строк до 30 місяців з моменту першого оформлення допомоги.
Звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАПу варто тим, хто:
Для поновлення виплат після відмови діє критерій доходу - не більше 10 380 гривень на одну особу. Якщо цю інформацію не повідомити вчасно, виплати можуть призупинити.
Нагадаємо, нещодавно в Україні офіційно стартував пілотний проєкт соціального житла для ВПО, у межах якого місцеві громади викуповуватимуть вільні будинки та передаватимуть їх переселенцям.
Також повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12301, який комплексно оновлює законодавство про ВПО - зокрема дозволяє переселенцям користуватися правами незалежно від факту реєстрації.