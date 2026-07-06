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Частині переселенців можуть призупинити виплати у липні: яка причина

07:48 06.07.2026 Пн
2 хв
Йдеться про декілька категорій переселенців, яких це торкнеться найперше
aimg Катерина Коваль
Фото: частина переселенців залишиться без грошей (Віталій Носач, РБК-Україна)

У липні виплати внутрішньо переміщеним особам продовжаться без змін у сумах. Однак частині переселенців потрібно вчасно оновити дані, інакше допомогу можуть призупинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №709.

Скільки та коли платитимуть

Гроші, як і раніше, надходитимуть двома етапами - до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Точна дата зарахування залежить від роботи банку та казначейської служби.

Суми допомоги не змінилися:

  • дорослі отримують по 2000 гривень на місяць;
  • діти та люди з інвалідністю - по 3000 гривень.

Виплати призначають вразливим категоріям ВПО на строк до 30 місяців з моменту першого оформлення допомоги.

Кому потрібно оновити дані

Звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАПу варто тим, хто:

  • змінив адресу проживання чи склад сім'ї;
  • оформлює допомогу на дитину вперше;
  • отримав відмову й хоче поновити виплати після підтвердження доходу;
  • змінив майновий стан і хоче переглянути рішення про призначення допомоги.

Головна умова для поновлення

Для поновлення виплат після відмови діє критерій доходу - не більше 10 380 гривень на одну особу. Якщо цю інформацію не повідомити вчасно, виплати можуть призупинити.

Нагадаємо, нещодавно в Україні офіційно стартував пілотний проєкт соціального житла для ВПО, у межах якого місцеві громади викуповуватимуть вільні будинки та передаватимуть їх переселенцям.

Також повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12301, який комплексно оновлює законодавство про ВПО - зокрема дозволяє переселенцям користуватися правами незалежно від факту реєстрації.

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