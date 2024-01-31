В части областей Украины воздушная тревога: есть угроза ударов баллистикой
Воздушная тревога утром 31 января охватила часть областей Украины. Есть угроза ударов баллистикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога охватила Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Запорожскую и Херсонскую области.
Воздушные силы ВСУ предупреждают, что враг может применить баллистику.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Обновлено в 9:25
Воздушные силы ВСУ объявили об отбое угрозы баллистики.
Карта воздушных тревог по состоянию на 8:53
Ночная атака
Вечером 30 января и в ночь на 31 января россияне атаковали Украину "Шахедами". Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили 20 ударных дронов и три баллистических ракеты "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили 14 вражеских беспилотников.
Известно, что вечером 30 января в Харькове прогремела серия взрывов. Оккупанты атаковали город и область "Шахедами". Зафиксировано попадание в жилой дом, пострадали три человека.
Также в Николаевской области в результате атаки дронов повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина. Пострадал охранник.
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