В части областей Украины воздушная тревога: есть угроза ударов баллистикой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога охватила Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что враг может применить баллистику.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Обновлено в 9:25

Воздушные силы ВСУ объявили об отбое угрозы баллистики.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:53

Ночная атака

Вечером 30 января и в ночь на 31 января россияне атаковали Украину "Шахедами". Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили 20 ударных дронов и три баллистических ракеты "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили 14 вражеских беспилотников.

Известно, что вечером 30 января в Харькове прогремела серия взрывов. Оккупанты атаковали город и область "Шахедами". Зафиксировано попадание в жилой дом, пострадали три человека.

Также в Николаевской области в результате атаки дронов повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина. Пострадал охранник.