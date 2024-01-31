У частині областей України повітряна тривога: є загроза ударів балістикою
Повітряна тривога зранку 31 січня охопила частину областей України. Є загроза ударів балістикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога охопила Київську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку та Херсонську області.
Повітряні сили ЗСУ попереджають, що ворог може застосувати балістику.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.
Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Карта повітряних тривог станом на 8:53
Нічна атака
Ввечері 30 січня та в ніч на 31 січня росіяни атакували Україну "Шахедами". Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти випустили 20 ударних дронів та три балістичні ракети "Іскандер-М". Сили ППО знищили 14 ворожих безпілотників.
Відомо, що ввечері 30 січня у Харкові пролунала серія вибухів. Окупанти атакували місто й область "Шахедами". Зафіксовано влучання у житловий будинок, постраждало троє людей.
Також у Миколаївській області внаслідок атаки дронів пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Постраждав охоронець.
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