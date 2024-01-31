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У частині областей України повітряна тривога: є загроза ударів балістикою

Україна, Середа 31 січня 2024 08:59
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У частині областей України повітряна тривога: є загроза ударів балістикою Фото: у частині України оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога зранку 31 січня охопила частину областей України. Є загроза ударів балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряна тривога охопила Київську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку та Херсонську області.

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що ворог може застосувати балістику.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 8:53

У частині областей України повітряна тривога: є загроза ударів балістикою

Нічна атака

Ввечері 30 січня та в ніч на 31 січня росіяни атакували Україну "Шахедами". Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти випустили 20 ударних дронів та три балістичні ракети "Іскандер-М". Сили ППО знищили 14 ворожих безпілотників.

Відомо, що ввечері 30 січня у Харкові пролунала серія вибухів. Окупанти атакували місто й область "Шахедами". Зафіксовано влучання у житловий будинок, постраждало троє людей.

Також у Миколаївській області внаслідок атаки дронів пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Постраждав охоронець.

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