У частині областей України повітряна тривога: є загроза ударів балістикою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряна тривога охопила Київську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку та Херсонську області.

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що ворог може застосувати балістику.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 8:53

Нічна атака

Ввечері 30 січня та в ніч на 31 січня росіяни атакували Україну "Шахедами". Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти випустили 20 ударних дронів та три балістичні ракети "Іскандер-М". Сили ППО знищили 14 ворожих безпілотників.

Відомо, що ввечері 30 січня у Харкові пролунала серія вибухів. Окупанти атакували місто й область "Шахедами". Зафіксовано влучання у житловий будинок, постраждало троє людей.

Також у Миколаївській області внаслідок атаки дронів пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Постраждав охоронець.