Россияне обстреляли юг "Шахедами", есть раненый. Фото и видео последствий

В ночь на 31 января враг обстрелял ударными дронами типа "Шахед" юг и центр Украины. В результате атаки ранения получил мужчина, его доставили в реанимацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram , МВД Украины.

Отмечается, что подразделениями ПВО сбиты 7 БпЛА типа "Shahed-131/136": 5 в Николаевской и 2 в Кировоградской областях.

В результате попадания в Баштанском районе Николаевской области, повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина. Продолжается ликвидация пожара.

"Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию", - отмечается в сообщении.

Фото: Силы обороны юга Украины (https://t.me/SJTF_Odes)

Кроме того, в МВД Украины показали и видео ликвидации пожара в Николаевской области.

Ночная атака дронами

В ночь на 31 января российские оккупанты выпустили по Украине 20 "Шахедов" и 3 баллистические ракеты. Силы ПВО уничтожили 14 вражеских БпЛА.

Вечером 30 января в Харькове прозвучала серия взрывов. Оккупанты атаковали город и область ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в жилой дом, пострадали три человека.

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