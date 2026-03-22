RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Часть жителей Киева и Киевской области без света: что произошло

12:09 22.03.2026 Вс
1 мин
Известно ли, когда восстановят?
aimg Татьяна Степанова
Фото: часть жителей Киева и Киевской области временно без света (Getty Images)

Часть жителей Киева и Киевской области в воскресенье, 22 марта, временно остались без света. Причина - авария на одном из энергообъектов.

"Сегодня снова произошла авария на одном из объектов, ранее существенно поврежденного обстрелами", - сообщили в компании.

Из-за этого часть жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы временно осталась без света.

Также без электричества часть домов Броварского района Киевской области.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия аварии", - отметили в ДТЭК.

Отключение света в Украине

Напомним, вчера вечером, 21 марта, на левом берегу Киева произошел частичный блэкаут. Ситуация повлияла не только на дома людей, но и на движение троллейбусов.

Также в субботу утром весь Чернигов и даже большая часть области остались без света, поскольку россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре региона.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня, 22 марта, в Украине впервые за долгое время не будет графиков отключений света. То есть, электроэнергия будет в течение всех суток во всех регионах.

Больше по теме:
ДТЭККиевКиевская областьЭлектроэнергияОтключения света