Часть жителей Киева и Киевской области без света: что произошло

Отключение света в Украине

Напомним, вчера вечером, 21 марта, на левом берегу Киева произошел частичный блэкаут. Ситуация повлияла не только на дома людей, но и на движение троллейбусов.

Также в субботу утром весь Чернигов и даже большая часть области остались без света, поскольку россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре региона.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня, 22 марта, в Украине впервые за долгое время не будет графиков отключений света. То есть, электроэнергия будет в течение всех суток во всех регионах.