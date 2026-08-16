Часть украинцев в Польше может вернуть бесплатное жилье: кто именно

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В Сейме зарегистрировали законопроект о возврате льгот для беженцев

Касается матерей-одиночек, малообеспеченных пенсионеров и их семей

Рассмотрение запланировано на сентябрь

Почему возникла потребность в новом законе

С начала июля Польша оставила бесплатное жилье и питание только для самых уязвимых категорий украинских беженцев - людей с инвалидностью, беременных и пенсионеров. По словам главы польского Министерства семьи, труда и соцполитики Агнешки Демьянович-Бонк, это сокращение стало следствием того, что президент Кароль Навроцкий ветировал закон, продолжавший действие предварительной программы помощи Украине.

Министерство признает: действующий перечень уязвимых категорий оказался слишком узким. Например, сейчас бесплатное проживание в центрах коллективного размещения предоставляется ребенку с инвалидностью и его матерью, но уже не распространяется на родных братьев или сестер этого ребенка.

Кого может касаться расширения

Законопроект от партии "Ливица", входящей в правительственную коалицию Дональда Туска, предлагает добавить в список уязвимых групп матерей, которые самостоятельно воспитывают детей - при условии, что они не состоят в браке или партнер не состоит на территории Польши.

Также право на льготы должны получить пенсионеры с пенсией ниже половины минимальной выплаты - то есть не более 940 злотых, что примерно равняется 11,3 тысячи гривен. Отдельно предлагают распространить помощь и на членов семей людей из уязвимых категорий.

Кроме жилья, законопроект предусматривает закрепить за этими категориями право на медицинское страхование и бесплатный доступ к польской системе здравоохранения даже если человек не проживает в центре коллективного размещения.

Сколько это будет стоить и когда ждать решения

Расширение перечня уязвимых групп потребует около 18 миллионов злотых дополнительного финансирования, а обеспечение медицинского страхования - еще примерно 80 миллионов злотых. Законопроект зарегистрировали в Сейме 3 августа, рассматривать его в сентябре. По предварительным оценкам, изменения могут затронуть несколько тысяч человек.

Министр добавила, что серьезного сопротивления в правительстве не ожидает - наоборот, рассчитывает на поддержку других партий коалиции, поскольку речь идет о детях и людях, чьи партнеры воюют на фронте.