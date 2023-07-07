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Часть оккупированной Евпатории осталась без света и воды

Фото: часть оккупированной Евпатории осталась без света и воды (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированной Евпатории сегодня, 7 июля, начались проблемы с электро- и водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Крымэнерго" в Telegram.

По ее информации, причиной массового отключения и воды в городе якобы "воздействие аномально высоких температур на оборудование".

При этом там уточняют, что без электроэнергии остались более 2 тысяч потребителей.

В СМИ и сети пишут о том, что света и воды нет в большей части населенного пункта.

Взрывы и пожары в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму регулярно звучат взрывы и происходят пожары. Они, в частности, связаны с ударами украинских защитников по скоплению врага и стратегическим объектам оккупантов.

Сильный взрыв жители полуострова слышали 4 июля, тогда на местном полигоне якобы подорвали боеприпасы.

Также мы писали, что 24 июня в нескольких населенных пунктах Крыма были слышны взрывы.

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Евпаториявимкнення світлаКримЭлектроэнергияВодоснабжение