Часть оккупированной Евпатории осталась без света и воды

По ее информации, причиной массового отключения и воды в городе якобы "воздействие аномально высоких температур на оборудование".

При этом там уточняют, что без электроэнергии остались более 2 тысяч потребителей.

В СМИ и сети пишут о том, что света и воды нет в большей части населенного пункта.

Взрывы и пожары в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму регулярно звучат взрывы и происходят пожары. Они, в частности, связаны с ударами украинских защитников по скоплению врага и стратегическим объектам оккупантов.

Сильный взрыв жители полуострова слышали 4 июля, тогда на местном полигоне якобы подорвали боеприпасы.

Также мы писали, что 24 июня в нескольких населенных пунктах Крыма были слышны взрывы.