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В оккупированном Крыму слышали взрывы

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Крым, Суббота 24 июня 2023 16:14
В оккупированном Крыму слышали взрывы Фото: в Крыму слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В нескольких городах оккупированного Крыма прогремели взрывы. Оккупанты сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным местных жителей, два глухих взрыва были слышны в Симферополе. А также звуки взрывов слышали в Бердянске.

Российские военные сообщили, что работали системы ПВО.

Взрывы в Крыму

Напомним, что 22 июня, был нанесен удар по Чонгарским мостам, которые соединяют Крым и Херсонскую область. Объекты инфраструктуры находятся на временно оккупированной территории. Оккупанты утром заявили об обстреле автомобильных мостов. По данным росСМИ, удар нанесли якобы дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Позже в сети появились видео, подтверждающие, что мосты были повреждены. На опубликованных кадрах видно, что повреждены не только дорожные покрытия, но и конструкции мостов.

Эксперты отмечают, что эти мосты войска РФ используют для снабжения техникой и боеприпасами на линию фронта на юге Украины.

О значении Чонгарских мостов и последствиях удара - читайте в материале РБК-Украина "Логистический ад. Как удар по Чонгарскому мосту осложнит жизнь оккупантов в Крыму и на юге".

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