В Севастополе раздался сильный взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" .

Сообщается, что сегодня на полигоне Кара-Коба происходит подрыв боеприпасы времен Второй мировой, найденных в Гильзовой бухте.

При этом местных жителей сильно испугали взрывы. В пабликах писали, что их было слышно в разных частях Севастополя.

Некоторые жители писали, что у них тряслись окна, а у машин сработала сигнализация.

Взрывы в Крыму

В последнее время в Крыму и в других областях Украины, которые находятся под оккупацией РФ, участились взрывы. Обычно они связаны с ударами по скоплениям российских военных, их техники, складах боеприпасов или логистике.

Например, в конце июля в Крыму в очередной раз подорвали железнодорожные пути, с путей сошел первый вагон грузового поезда.

А 24 июня взрывы слышали в нескольких городах Крыма.

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