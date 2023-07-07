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Частина окупованої Євпаторії залишилася без світла та води

Фото: частина окупованої Євпаторії залишилася без світла та води (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованій Євпаторії сьогодні, 7 липня, почалися проблеми з електро- та водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Крименерго" у Telegram.

За її інформацією, причиною масового відключення та води у місті нібито "вплив аномально високих температур на обладнання".

При цьому там уточнюють, що без електроенергії залишилося понад 2 тисячі споживачів.

У ЗМІ та мережі пишуть про те, що світла та води немає здебільшого населеного пункту.

Вибухи та пожежі у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму регулярно лунають вибухи та відбуваються пожежі. Вони, зокрема, пов'язані з ударами українських захисників по скупченню ворога та стратегічним об'єктам окупантів.

Сильний вибух мешканці півострова чули 4 липня, тоді на місцевому полігоні нібито підірвали набої.

Також ми писали, що 24 червня у кількох населених пунктах Криму було чути вибухи.

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Євпаторіявимкнення світлаКрымЕлектроенергіяВодопостачання