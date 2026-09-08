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Главная » Бизнес » Энергетика

Николаев и Херсон одновременно остались без света

20:43 08.09.2026 Вт
2 мин
Как повлияло обесточивание работы обоих городов?
aimg Мария Науменко
Николаев и Херсон одновременно остались без света Фото: блекаут (Getty Images)
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Вечером 8 сентября Николаев и Херсон одновременно остались без электричества. В городах выясняются причины обесточивания и работа над последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения в Telegram городского головы Николаева Александра Сенкевича и начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанька.

По словам мэра Николаева, в настоящее время электроснабжение в городе отсутствует. Соответствующие службы уже выясняют причину перебоя.

"Только что будет больше информации, сообщим дополнительно", - отметил Сенкевич.

В то же время обесточивание повлияло на работу общественного транспорта. Трамваи в городе пока не курсируют.

При этом на линии продолжают работать троллейбусы с автономным ходом. Они могут преодолевать без контактной сети до 20 км.

Исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВ Георгий Решетилов сообщил, что электроснабжение отсутствует не только в областном центре, но и в ряде населенных пунктов области.

По его словам, энергетики работают над устранением последствий предыдущих российских обстрелов.

"Держим ситуацию на контроле", - заявил Решетилов.

Что известно о ситуации в Херсоне

Без электроснабжения осталась также вся Херсонская община.

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что пока света нет на всей территории общины. Причины обесточивания устанавливаются.

"В настоящее время на территории всего общества наблюдается отсутствие электроснабжения. Причины обесточивания устанавливаются", - отметил Шанько.

В случае длительного отключения жителям напомнили о Пунктах несокрушимости. Они работают круглосуточно, там можно зарядить мобильные устройства, использовать связь и получить другие базовые услуги.

Ранее экскеров "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не в полной мере использует возможности импорта электроэнергии из ЕС из-за искусственных ценовых ограничений.

По его словам, переход к европейским правилам рынка может увеличить импорт, стимулировать строительство нового поколения и в перспективе сократить количество отключений.

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