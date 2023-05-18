В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
По результатам ночных обстрелов ракетами и дронами было зафиксировано одно попадание в Хмельницкой области. Речь идет о ракете Х-101/Х-555.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, остальные воздушные цели, летевшие в разные регионы Украины, были сбиты. В частности, шесть "Калибров" и два "Искандер-К", которые атаковали с южного направления. Речь идет об Одесской области.
"Все они были сбиты. Также сбиты, преимущественно в Киевской области, 21 крылатая ракета воздушного базирования Х-101/Х555, которые запускали стратегические бомбардировщики из района Каспия", - говорит Игнат.
Он пояснил, что зенитная управляемая ракета во время сбития обычно не поражает цель путем столкновения, а разрывается рядом с ней. Таким образом, пораженные элементы боевой части зенитной ракеты прошивают корпус крылатой ракеты или дрона и падают.
"Однако подбитая в воздухе крылатая ракета или дрон не всегда взрываются. Они обязательно будут падать на землю, но не достигнут своих целей. Именно поэтому мы и подчеркиваем, что даже успешная работа нашей ПВО не гарантирует безопасность. Во время тревоги необходимо соблюдать мер безопасности, а не снимать на телефон", - объяснил Игнат.
Он уточнил, что взрывы, о которых сообщалось в Одесской области - это именно такой случай. Там не было "прилета" в цель, однако подбитая ракета упала, в результате чего есть погибший и несколько раненых.
Ночная атака по Украине. Кратко о главном:
Напомним, что этой ночью российская армия за несколько волн атак выпустила по Украине 30 ракет. Из них 29 украинским силам удалось уничтожить. Также были сбиты два ударных "Шахеда" и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Впрочем, из-за падения подбитой ракеты был поврежден промышленный объект в Одессе. В результате чего один человек погиб, а двое ранены.
Также мы писали, что врагу удалось поразить объект инфраструктуры в Хмельницкой области.
В Полтавской и Винницкой областях отработала ПВО. Кроме того, в Кировоградской области украинские защитники уничтожили крылатую ракету и беспилотник.
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