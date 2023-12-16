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Часть Мариуполя до сих пор без отопления из-за россиян, - сопротивление

Фото: часть Мариуполя до сих пор без отопления из-за россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты до сих пор не включили тепло в части уцелевших домов в Мариуполе. Жители вынуждены сидеть в холоде в морозную погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления Telegram.

"Оккупационные власти временно захваченного города Мариуполь продолжает уничтожать город, который был почти полностью разрушен российскими войсками", - говорится в сообщении.

Дома, уцелевшие в результате российского вторжения, в середине декабря не могут подключить к системе отопления.

"Поэтому люди там обречены на холод, а их жилье постепенно разрушается", - добавляет ЦНС.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев тяжелых боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Однако в Мариуполе учащаются взрывы, в том числе и из-за действий партизан. Так, в городе подорвали авто с российским офицером кавказских подразделений.

Также в ночь на 15 декабря в Мариуполе раздались взрывы. По предварительным данным, в городе был "прилет" в районе бетонного завода.

Известно, что российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

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Мариупольокупанти