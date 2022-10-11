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Часть Львова опять без света: глава ОВА назвал причину

Фото: в нескольких районах Львова нет света из-за технических проблем на подстанции (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты два дня подряд наносят ракетные удары по энергосистеме Львовской области. Из-за технических проблем на одной из подстанций часть Львова пребывает без электричества.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Все аварийные службы работают над решением проблемы. Всего же вчера и сегодня во Львове ракетными ударами повреждены четыре электроподстанции. Это самый большой удар по энергетической инфраструктуре региона с начала полномасштабного вторжения РФ. По двум подстанциям оккупанты наносили ракетные удары два дня подряд.

Ранее мы писали, что сегодня, 11 октября, российские оккупанты обстреляли Львовскую область. В результате атаки были уничтожены две электроподстанции.

Напомним, что сегодня во Львове раздавались взрывы. Город частично остался без света. Также вчера во Львовской области слышны взрывы. В городе были проблемы со связью, в некоторых районах не было воды и света, в некоторых районах города электричество было восстановлено только к сегодняшнему утру.

Также сообщалось, Россия дважды атаковала дронами-камикадзе Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

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