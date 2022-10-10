Перебои со связью, часть города без воды и света: ситуация во Львове после взрывов

Утром 10 октября 2022 года прогремело несколько взрывов во Львове и области. На данный момент в городе есть проблемы со связью, в некоторых районах нет воды и света.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации после сегодняшних взрывов.

Утренние взрывы

Информация о первых взрывах поступила около 09:00. По словам мэра Андрея Садового, работали системы противовоздушной обороны.

По состоянию на 11:30 в области продолжается воздушная тревога. Людей просят оставаться в безопасных укрытиях.

Куда прилетело

На данный момент известно о взрыве на объекте критической инфраструктуры. В результате из-за отсутствия электроснабжения временно приостановлена работа городских ТЭЦ (тепловых электроцентралей).

Как заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры в области. На данный момент остается угроза новых ударов.

В общей сложности прилетело минимум 15 ракет, часть из них сбили средства ПВО.

Нет света и воды

Из-за остановки ТЭЦ не подается горячая вода, часть Львова остается без света, в частности, на дорогах не работают светофоры. После воздушной завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики.

Городские власти пытаются выйти из ситуации с помощью резервных генераторов, которые запустили на насосных станциях. Таким образом, в ближайшее время основные проблемы с водоснабжением будут решены.

Перебои со связью

После взрывов в городе есть проблемы с мобильной связью. Мэр Андрей Садовой обещает, что операторы в ближайшее время восстановят нормальную работу.

Как работают школы

Сегодня во Львове все школы будут работать дистанционно. Как ожидается, онлайн-урок должен начаться через час после отбоя воздушной тревоги.