Часть Львова осталась без воды: ремонтировать будут всю ночь

Во Львове из-за повреждения магистрального водопровода частной техникой часть города осталась без водоснабжения. Аварийные бригады будут работать над ликвидацией последствий всю ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.
Читайте также: Не энергетика: Зеленский назвал три новые цели ударов России
По данным Садового, масштабный прорыв произошел в районе села Домажир. Причиной послужили самовольные работы частной техники на участке, где проходит магистральный водопровод.
Он подчеркнул, что авария не связана с техническим состоянием сетей или деятельностью городских служб - это прямое следствие внешнего вмешательства.
В настоящее время на месте инцидента непрерывно работают аварийные бригады.
"Ликвидация последствий продолжается непрерывно. Работы будут продолжаться всю ночь, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение", - отметили в мэрии.
Для оставшихся без воды горожан организованы альтернативные источники поставки:
Город уже обратился в правоохранительные органы по факту повреждения критической инфраструктуры. На месте порыва проводятся следственные действия по установлению виновных лиц и привлечению их к ответственности.
Напомним, в октябре прошлого года Львов столкнулся с самой масштабной аварией на магистральном водопроводе за последние десятилетия, из-за которой часть города остается без водоснабжения уже трое суток.
Ситуация осложнилась повторным порывом: после завершения ремонта одного участка в районе села Домажир и начала наполнения системы давление на насосных станциях резко упало из-за нового повреждения магистрали с другой стороны реки.