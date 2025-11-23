Часть Львовской области осталась без света: в чем причина

Непогода с мокрым снегом и порывами ветра привела к отключениям электроснабжения в более 200 населенных пунктах Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовоблэнерго" .

Ночью 23 ноября падение мокрого снега и обрывы деревьев вызвали обесточивание различных районов Львовской области. По состоянию на 10:00 без электроснабжения остаются 227 населенных пунктов полностью и 236 частично.

Больше всего пострадали территории:

Южный РЭС - Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, часть Сколевской;

Карпатский РЭС - Самборская, Старосамборская части;

Западный РЭС - Городоцкая, Жовковская, Яворивская, часть Мостиской;

Центральный РЭС - Пустомытовская, Николаевская, Перемышлянская, часть Жидачевской;

Северный РЭС - Чевоноградско-Сокальская часть;

ЛГЭМ - Пустомытовская, Жовковская части.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено 178 бригад "Львовоблэнерго" в составе 765 работников и 267 единиц техники.

Жителей призывают соблюдать правила безопасности: не приближаться к оборванным проводам на расстояние менее восьми метров и передвигаться "гусиным шагом", чтобы избежать поражения электротоком. Также нужно организовать охрану места обрыва до приезда бригады "Львовоблэнерго".

Об аварийных ситуациях можно сообщать по круглосуточному номеру 0-800-30-15-68 или через другие контакты колл-центра и чат-боты "Львовоблэнерго" в Viber и Telegram. В случае травмирования людей из-за падения деревьев или веток следует обращаться по телефонам 101, 112 или 103.