Частина Львівської області залишилася без світла: у чому причина

Негода з мокрим снігом і поривами вітру призвела до відключень електропостачання у понад 200 населених пунктах Львівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго" .

Вночі 23 листопада падіння мокрого снігу та обриви дерев спричинили знеструмлення різних районів Львівської області. Станом на 10:00 без електропостачання залишаються 227 населених пунктів повністю та 236 частково.

Найбільше постраждали території:

Південний РЕМ - Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, частина Сколівської;

Карпатський РЕМ - Самбірська, Старосамбірська частини;

Західний РЕМ - Городоцька, Жовківська, Яворівська, частина Мостиської;

Центральний РЕМ - Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, частина Жидачівської;

Північний РЕМ - Чевоноградсько-Сокальська частина;

ЛМЕМ - Пустомитівська, Жовківська частини.

Для ліквідації наслідків негоди залучено 178 бригад "Львівобленерго" у складі 765 працівників та 267 одиниць техніки.

Мешканців закликають дотримуватися правил безпеки: не наближатися до обірваних проводів на відстань менш як вісім метрів і пересуватися "гусячим кроком", щоб уникнути ураження електрострумом. Також потрібно організувати охорону місця обриву до приїзду бригади "Львівобленерго".

Про аварійні ситуації можна повідомляти за цілодобовим номером 0-800-30-15-68 або через інші контакти кол-центру та чат-боти "Львівобленерго" у Viber і Telegram. У разі травмування людей через падіння дерев або гілок слід звертатися за телефонами 101, 112 або 103.