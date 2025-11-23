ua en ru
Надзвичайні події

Частина Львівської області залишилася без світла: у чому причина

Неділя 23 листопада 2025 12:37
Частина Львівської області залишилася без світла: у чому причина Ілюстративне фото: Частина Львівської області залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Негода з мокрим снігом і поривами вітру призвела до відключень електропостачання у понад 200 населених пунктах Львівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго".

Вночі 23 листопада падіння мокрого снігу та обриви дерев спричинили знеструмлення різних районів Львівської області. Станом на 10:00 без електропостачання залишаються 227 населених пунктів повністю та 236 частково.

Найбільше постраждали території:

  • Південний РЕМ - Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, частина Сколівської;
  • Карпатський РЕМ - Самбірська, Старосамбірська частини;
  • Західний РЕМ - Городоцька, Жовківська, Яворівська, частина Мостиської;
  • Центральний РЕМ - Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, частина Жидачівської;
  • Північний РЕМ - Чевоноградсько-Сокальська частина;
  • ЛМЕМ - Пустомитівська, Жовківська частини.

Для ліквідації наслідків негоди залучено 178 бригад "Львівобленерго" у складі 765 працівників та 267 одиниць техніки.

Мешканців закликають дотримуватися правил безпеки: не наближатися до обірваних проводів на відстань менш як вісім метрів і пересуватися "гусячим кроком", щоб уникнути ураження електрострумом. Також потрібно організувати охорону місця обриву до приїзду бригади "Львівобленерго".

Про аварійні ситуації можна повідомляти за цілодобовим номером 0-800-30-15-68 або через інші контакти кол-центру та чат-боти "Львівобленерго" у Viber і Telegram. У разі травмування людей через падіння дерев або гілок слід звертатися за телефонами 101, 112 або 103.

Нагадаємо, вчора на Львівщині випав перший сніг. Синоптики прогнозували в регіоні погіршення погоди з 22 по 25 листопада: очікується до 25 см снігу, вночі температура опуститься до -11 градусів, можливі хуртовини та ожеледиця на дорогах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, яку погоду очікувати 23 листопада в Україні.

