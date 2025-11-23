Частина Львівської області залишилася без світла: у чому причина
Негода з мокрим снігом і поривами вітру призвела до відключень електропостачання у понад 200 населених пунктах Львівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго".
Вночі 23 листопада падіння мокрого снігу та обриви дерев спричинили знеструмлення різних районів Львівської області. Станом на 10:00 без електропостачання залишаються 227 населених пунктів повністю та 236 частково.
Найбільше постраждали території:
- Південний РЕМ - Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, частина Сколівської;
- Карпатський РЕМ - Самбірська, Старосамбірська частини;
- Західний РЕМ - Городоцька, Жовківська, Яворівська, частина Мостиської;
- Центральний РЕМ - Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, частина Жидачівської;
- Північний РЕМ - Чевоноградсько-Сокальська частина;
- ЛМЕМ - Пустомитівська, Жовківська частини.
Для ліквідації наслідків негоди залучено 178 бригад "Львівобленерго" у складі 765 працівників та 267 одиниць техніки.
Мешканців закликають дотримуватися правил безпеки: не наближатися до обірваних проводів на відстань менш як вісім метрів і пересуватися "гусячим кроком", щоб уникнути ураження електрострумом. Також потрібно організувати охорону місця обриву до приїзду бригади "Львівобленерго".
Про аварійні ситуації можна повідомляти за цілодобовим номером 0-800-30-15-68 або через інші контакти кол-центру та чат-боти "Львівобленерго" у Viber і Telegram. У разі травмування людей через падіння дерев або гілок слід звертатися за телефонами 101, 112 або 103.
Нагадаємо, вчора на Львівщині випав перший сніг. Синоптики прогнозували в регіоні погіршення погоди з 22 по 25 листопада: очікується до 25 см снігу, вночі температура опуститься до -11 градусів, можливі хуртовини та ожеледиця на дорогах.
