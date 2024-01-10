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Часть Кривого Рога осталась без света из-за серьезной аварии

Фото: в Кривом Роге пропал свет в нескольких районах из-за аварии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня вечером, 10 января, произошла авария на электросетях. В результате произошли обесточивание в нескольких районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Серьезная авария по энергетике. Без света Долгинцевский и часть других районов", - говорится в сообщении.

Он добавил, что водоснабжение переходит на генераторы, из-за чего ожидается временный провал давления.

"Часть котельных переходит на генераторы. Аварийные бригады работают", - рассказал Вилкул.

Ситуация в Кривом Роге

Напомним, ранее сегодня днем в городе был слышен взрыв во время воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов противника. Местная удачная впоследствии прокомментировала ситуацию и отметила, не вдаваясь в подробности, что "все в порядке".

Позже в Воздушном командовании "Восток" сообщили, что Силы обороны уничтожили вражескую ракету в небе над Днепропетровской областью.

Рекорды потребления электроэнергии в Украине

По данным НЭК "Укрэнерго", сегодня, 10 января, в Украине установлен новый рекорд потребления электроэнергии за весь отопительный сезон.

Напомним, прежде рекордный уровень потребления электроэнергии фиксировали вчера, 9 января. Это происходило на фоне ухудшающихся погодных условий. Так, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура снизилась до -25 градусов.

 

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