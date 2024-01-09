Сильный мороз и антициклон Hannelore. Синоптик рассказала о погоде на сегодня

Погода в Украине 9 января будет такой же морозной, как и днем ранее. Кроме того, к сильному морозу добавится и влияние антициклона Hannelore.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Холодная морозная погода 9 января продлится в Украине. Днем ожидается -7....-12 градусов мороза. В южной части будет выше - днем -2.....-6 градусов, в Крыму днем около 0", - рассказала она.

В то же время антициклон Hannelore вытеснит из Украины все осадки и завтра днем даже будет местами солнечно.

"Лишь утром на юге задержится снег и мокрый снег, на юге Крыма с дождем", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра днем будет сиять холодное солнце. В течение дня ожидается -10...-12 градусов.

Погода в Украине

В Украине 7-9 января ожидались сложные погодные условия: сильный снег и мороз до 25 градусов. В дальнейшем температура повысится, но останется минусовой. В частности, до конца следующей недели временами снег, морозы ослабеют.

В общей сложности в январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0...-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0...+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.