ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 в Днепропетровской области
Силы обороны Украины сегодня, 10 января, уничтожили вражескую ракету в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Отмечается, что военным удалось уничтожить вражескую цель в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.
Ее уничтожило подразделение Воздушного командования "Восток".
Воздушные атаки РФ
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге раздался взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов.
Напомним, до этого массированная воздушная атака российских оккупантов по Украине была 8 января. Тогда взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.