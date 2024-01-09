В Украине рекордный уровень потребления электроэнергии: к жителям обратились с просьбой

В Украине сегодня, 9 января, фиксируют рекордный уровень потребления электроэнергии за весь отопительный сезон. Жителей призвали экономно использовать электроприборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Уже с утра диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рекордный за этот отопительный сезон уровень потребления", - сказано в сообщении компании.

Там уточняют, что энергетики делают все возможное, чтобы избежать дефицита в системе без применения аварийной помощи от других государств.

"Поэтому сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию", - добавили в "Укрэнерго".

В частности, магазины и торговые центры призвали с 09:00 до 19:00 выключить вывески и уменьшить яркость осветления витрин.

При этом бытовых потребителей просят перенести использование утюгов, электроплит и пылесосов на вечерние часы после 19:00 и на выходные дни. Или не включать одновременно несколько мощных электроприборов и на выходе из комнаты выключать свет.

Ухудшение погоды в Украине

Напомним, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура опустилась до -25 градусов.

При этом ожидается, что уже завтра температура повысится, но останется минусовой. В частности, до конца следующей недели временами снег, морозы ослабеют.