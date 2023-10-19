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Часть Киева осталась без света: что произошло и когда появится электричество

Киев, Четверг 19 октября 2023 14:15
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Часть Киева осталась без света: что произошло и когда появится электричество Иллюстративное фото: часть Киева осталась без света (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Дарницком районе Киева 95 домов остались без электроэнергии из-за аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сообщается, что специалисты уже выехали на место аварии.

Для того, чтобы у людей появился свет, их переподключат по резервной схеме до 15:00.

После этого начнется ремонт основного оборудования, обеспечивающего надежную схему электроснабжения домов.

Ситуация с электричеством в Украине

Отметим, что в настоящее время в Украине не планируют вводить графики отключений света. Графики, которые появились в соцсетях - фейки и ИПСО Кремля.

В Минэнерго отмечали, что отключения света возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам в этом осенне-зимнем периоде в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов оккупантов по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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ДТЭК Киев вимкнення світла
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