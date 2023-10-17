В соцсетях "гуляют" графики отключений света в Украине. Энергетики отреагировали

Графики отключений света в Украине вводить не планируют, кроме случаев возможных обстрелов со стороны России. А графики, которые появились в соцсетях - фейки и ИПСО Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго .

Так, к энергетикам поступают многочисленные обращения и ссылки на видео с утверждениями, что Укрэнерго вроде бы "с завтрашнего дня" вводит графики отключений.

"Неблагочестивые медиа и Telegram-каналы начали использовать прошлогодние видео и сюжеты, утверждая, что в Украине вводятся графики отключений. Это прямое вранье и российское ИПСО", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго официально заявили, что не планируют никаких ограничений потребления в ближайшее время, кроме случаев, если не будут возобновлены российские атаки на энергосистему.

"Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. Состояние энергосистемы сейчас не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время - если не будет новых обстрелов", – добавляют в компании.

Целью фейковых сообщений в Укрэнерго называют желание посеять панику, недоверие, истощить украинцев.

"Пожалуйста, пользуйтесь официальными источниками информации. Реальная информация по отключениям - только на сайте, Facebook и Telegram-канале Укрэнерго и на официальном сайте вашего облэнерго или в вашем личном кабинете потребителя", - напоминают энергетики.

Ситуация в энергосистеме

На вторник, 17 октября, потребление света в Украине выросло по сравнению с 13 октября. И тому есть несколько причин. Как объясняли в Укрэнерго, в понедельник, 16 октября, максимум потребления зафиксирован днем, в 11:40. Кроме того, сегодня импорт электроэнергии осуществляется в течение одного часа вечером из Молдовы объемом 10 МВтч.